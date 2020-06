Stati generali: Natili Micheli (Cif), “non accontentarsi del quanto basta, ma eccedere nella misura come la difficoltà del presente richiede”

“Nel linguaggio dei libri di cucina è entrato, nella consuetudine, la diminuzione q.b. riferita alla quantità di sale che deve accontentare tutti i palati. Un consiglio vogliamo dare a quanti sono al governo e alle forze che lo sostengono: non accontentatevi del quanto basta, tipico della consuetudine dei tempi della normalità, eccedete nella misura, come la difficoltà del presente richiede”. Così Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), a proposito del piano Colao predisposto per il Governo e presentato questa mattina nella seconda giornata di “Progettiamo il Rilancio”, gli Stati generali in svolgimento a Villa Pamphilj, a Roma.