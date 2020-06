Ue: Efc istituisce il “fondo europeo per la cultura della solidarietà”. Finanziamenti da 5mila a 50mila euro

La Fondazione europea per la cultura (European Cultural Foundation, Ecf), ha istituito un “fondo europeo per la cultura della solidarietà” in collaborazione con altre fondazioni, per sostenere iniziative culturali creative che rafforzino la solidarietà e la nozione di Europa come spazio comune in risposta all’attuale crisi e alle sue ripercussioni. Il 22 giugno (e fino al 14 luglio) si aprirà una seconda sessione di finanziamento che intende sostenere idee e iniziative che contribuiscano a “esprimere e vivere la solidarietà tra le persone e le comunità, al di là della chiusura dei confini”; oppure a “condividere esperienze, conoscenze, competenze, storie, idee e risorse di solidarietà in tutta Europa”; e ancora “sostenere l’interazione tra le persone e le comunità in un periodo di restrizione ai viaggi e distanziamento sociale”; “mantenere la vita culturale e le esperienze sociali con un raggio d’azione europeo in tempi di lockdown in casa e preparare il terreno per un rilancio culturale dell’Europa dopo la crisi”; e infine “sviluppare nuovi approcci al lavoro culturale e nuove alleanze intersettoriali per far fronte alle attuali sfide poste dalle crisi”. Al bando possono accedere singole persone fisiche, gruppi e organizzazioni (non profit, pubblici e privati, liberi professionisti) del settore creativo, così come di altri settori della società, tranne che partiti politici. I finanziamenti variano dai 5mila ai 50mila euro, in base al numero di progetti approvati. Informazioni su www.culturalfoundation.eu