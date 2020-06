Coronavirus Covid-19: Fiaschi (Forum), “il Terzo settore ha vinto sfida dell’emergenza, ma istituzioni siano più consapevoli del nostro ruolo”

“Possiamo dire senza alcun dubbio che il Terzo settore ha saputo affrontare e vincere la sfida data dall’emergenza del Coronavirus. Ha risposto senza mai mancare all’appello in modo tempestivo ai tanti problemi che via via si sono susseguiti nelle nostre comunità in questi mesi molto complicati. Nonostante questo a volte continua a mancare da parte delle istituzioni una chiara consapevolezza strutturale e profonda sul ruolo che il Terzo settore oggi ha per il sistema Italia, sia durante l’emergenza che fuori dall’emergenza”. Lo ha dichiarato la portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore, Claudia Fiaschi, che è intervenuta alla Civil Week, la due giorni di eventi on line organizzata dal Corriere della Sera a Milano.

“Il Terzo settore non è un accessorio, ma un cardine per le nostre comunità. Non possiamo ricordarcene soltanto nel momento del bisogno. Ed è per questo che soprattutto nei prossimi mesi, fondamentali per la ripartenza del Paese, è indispensabile che le nostre istituzioni scelgano di sostenere il mondo del Terzo settore per quello che rappresenta nei nostri territori, ogni giorno, e per quello che con grande creatività e rapidità riesce a mobilitare in termini di nuove soluzioni sociali nei momenti di emergenza”, ha concluso Fiaschi.