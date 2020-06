Germania: due scritti del cardinale Marx su ruolo delle donne nella Chiesa ed ecumenismo

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il segretariato della Conferenza episcopale tedesca (Dbk) ha pubblicato due testi dell’ex presidente, il card. Reinhard Marx, all’interno della serie dedicata a opere e atti relativi ai suoi vari presidenti. Il primo contributo “Donne nelle posizioni di comando della Chiesa” è il testo della conferenza tenuta dal card. Marx a Roma, il 2 dicembre 2019, nell’ambito di una delle riunioni del Consiglio dei cardinali. “In questo campo, i cambiamenti sono urgenti e devono essere portati avanti. Parliamo molto di una nuova forma sociale della Chiesa. In nessun altro momento come nei nostri tempi la domanda è così chiara”, ha detto il cardinale Marx in occasione della pubblicazione degli scritti. Solo pochi giorni fa si è concluso un nuovo corso del programma della Chiesa tedesca “Chiesa in Mentoring – L’ascesa delle donne”, che vorrebbe accrescere la presenza di donne in posizioni di responsabilità nella Chiesa cattolica: 20 discenti sono state licenziate e avviate a carriere amministrative e gestionali nelle 8 diocesi che collaborano al progetto.

Il secondo contributo è dedicato all’ecumenismo: “Unità visibile nella diversità riconciliata – Sull’obiettivo dell’ecumenismo dal punto di vista cattolico”, ed è un testo del card. Marx per l’80° compleanno del metropolita Augoustinos, presidente della Conferenza episcopale ortodossa tedesca. “Non possiamo immaginare un futuro del cristianesimo senza connessione ecumenica. I pericoli dell’appropriazione e strumentalizzazione politica e culturale delle religioni, incluso il cristianesimo, ci incoraggiano a rendere udibile insieme la voce del Vangelo e non ad approfondire le divisioni, ma a costruire ponti”, ha scritto nel documento il cardinale.