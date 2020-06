Cooperazione allo sviluppo: Farnesina, varato pacchetto d’iniziative per oltre 125 milioni di euro. Più di 40 milioni per la lotta al Covid

Il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo ha approvato oggi un pacchetto d’iniziative del valore complessivo di oltre 125 milioni di euro. Ne dà notizia la Farnesina spiegando che dello stanziamento totale, 87 milioni di euro sono di contributi volontari a favore di organizzazioni internazionali, tra cui 28 milioni a favore del Gavi, l’Alleanza globale per i vaccini e l’immunizzazione; 13 milioni sono invece destinati al Fondo Covid-19 per iniziative promosse da organizzazioni della società civile; circa 24 milioni di euro sono destinati a iniziative di cooperazione in Paesi del Medioriente, dell’Asia e dell’Europa.

La prima riunione annuale del Comitato congiunto si è tenuta alla Farnesina ed è stata presieduta dal ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, alla presenza della viceministra Emanuela Del Re.

Nell’intervento introduttivo, Di Maio ha voluto sottolineare “l’encomiabile impegno con il quale donne e uomini della Farnesina e della rete diplomatico-consolare si sono adoperati, in uno scenario caratterizzato dall’incertezza dovuta alla pandemia in corso, a tutela dei connazionali, delle nostre aziende e più in generale della presenza italiana nel mondo, anche nei contesti più difficili”. “L’Italia vuole continuare a essere un protagonista autorevole nella ricerca di soluzioni concertate in risposta alle nuove sfide globali”, ha concluso il ministro che si è detto “convinto che la nostra postura nel mondo, attraverso la cooperazione allo sviluppo, sia stata una delle ragioni per cui, durante la pandemia, abbiamo ricevuto dai nostri amici nel mondo aiuto e solidarietà diffuse”.