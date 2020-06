Coronavirus Covid-19: America Latina e Caraibi, superato il milione e mezzo di persone contagiate, quasi 75mila vittime. In Brasile altri 30mila positivi e 1.300 morti in un giorno

(Foto ANSA/SIR)

Il numero dei contagiati accertati nell’area dell’America Latina e Caraibi sale a 1.524.750, con 74.530 persone decedute. I dati emergono dalla quotidiana ricognizione del Sir. In Brasile ieri ci sono stati oltre 30mila nuovi casi e 1.300 vittime. Il bilancio totale sale, così, a 805.649 positivi e 41.058 morti. Nella giornata di ieri da segnalare anche oltre 6mila nuovi casi in Perù e quasi 6mila in Cile. Aumentano i positivi (di circa 1.500 unità) anche in Colombia, la maggiore impennata dall’inizio dell’epidemia.

Questa la situazione nei principali Paesi, oltre al Brasile: Perù 214.788 positivi e 6.109 vittime, Cile 154.092 e 2.648, Messico 133.974 e 15.944, Colombia 45.212 e 1.488, Ecuador 45.082 e 3.768, Argentina 27.373 e 765, Repubblica Dominicana 21.437 e 561, Panama 18.586 e 418, Bolivia 16.165 e 533.