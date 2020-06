Coronavirus Covid-19: Pallottini (Car), “aderiamo anche noi ad Alleanza per Roma proseguendo impegno accanto ai più fragili”

“Anche noi desideriamo rispondere all’appello del Papa e del cardinale De Donatis e aderire quindi all’‘Alleanza per Roma’, mettendoci a disposizione della città per cercare di superare tutti insieme questo momento così difficile”. È quanto dichiara Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Centro agroalimentare Roma (Car), in merito alla presentazione del Fondo Gesù Divin Lavoratore al palazzo Apostolico Lateranense e alla nascita del progetto “Alleanza per Roma”.

“Proseguiamo in questo modo – aggiunge Pallottini – un percorso che abbiamo già avviato. Soltanto pochi giorni fa abbiamo presentato il Tavolo delle buone pratiche al quale hanno aderito realtà come la Caritas diocesana di Roma, la Comunità di Sant’Egidio, le Acli di Roma e provincia, il Banco alimentare e l’Isola solidale. Nei soli mesi di marzo e aprile abbiamo donato ai più bisognosi oltre 400 tonnellate di frutta, che sono state distribuite a oltre 41 mila nuclei familiari grazie al supporto delle realtà sociali della Capitale”.