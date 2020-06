Frati minori cappuccini: rinnovato l’incarico a fr. Maurizio Placentino per la Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio

Sarà fr. Maurizio Placentino a guidare, come ministro, la Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio dei frati minori cappuccini anche per il prossimo triennio. Lo affiancheranno, nel servizio di governo, fr. Francesco Dileo, riconfermato vicario provinciale, e i consiglieri fr. Matteo Lecce, fr. Aldo Broccato e fr. Pasquale Cianci. Lo rende noto un comunicato dei Frati minori cappuccini diffuso oggi. “Dopo aver sospeso la celebrazione di tutti i Capitoli provinciali a causa dell’emergenza coronavirus – si legge –, il ministro generale dell’Ordine, fr. Roberto Genuin, sulla base di quanto previsto dall’art. 133 delle Costituzioni, ha nominato “il ministro provinciale e i consiglieri, dopo aver ottenuto per iscritto il voto consultivo di tutti i frati di voti perpetui della provincia’. Lo stesso articolo prevede che, ‘fatta questa nomina, si celebri il Capitolo al momento opportuno per trattare i problemi’. E ciò avverrà appena i rischi di contagio saranno così bassi da consentire riunioni in presenza con la possibilità di un’ampia partecipazione”.