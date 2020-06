Austria: assemblea plenaria dei vescovi a Mariazell per l’elezione del loro presidente

Da lunedì 15 a giovedì 18 giugno si riunirà presso il santuario nazionale mariano di Mariazell la Conferenza episcopale austriaca (Öbk), in seduta plenaria estiva. L’assemblea giunge dopo quella di marzo sospesa per via del Covid-19 e si procederà all’elezione del nuovo presidente della Öbk dopo che il cardinale Christoph Schönborn aveva preannunciato le sue dimissioni già nell’inverno scorso. Il segretario generale della Öbk, mons. Peter Schipka, ha confermato all’agenzia cattolica Kathpress che verranno applicate speciali misure di prevenzione: tutti i membri della Conferenza episcopale devono sottoporsi in anticipo a un test per il Covid-19. Anche il programma della plenaria ha dovuto essere adattato alla situazione. Infatti non è previsto il consueto momento di studio con ospiti esterni e la tradizionale messa aperta ai pellegrini di Mariazell non sarà celebrata.