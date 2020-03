Vescovi Piemonte e Valle d’Aosta: in assemblea bozza sugli orientamenti pastorali della Cei e futuro assetto delle diocesi. A maggio rinnovo dei vertici

L’analisi della bozza sugli orientamenti pastorali quinquennali della Chiesa italiana “Condividere la Gioia del Vangelo” è stata al centro dell’assemblea della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta (Cep) svoltasi il 3 e 4 marzo nel seminario di Alba. Ad illustrare il documento è stato il vicepresidente della Cei e vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, il quale ha invitato i vescovi a prenderne visione per inserire modifiche o aggiunte.

Definiti poi incarichi e deleghe: mons. Marco Arnolfo (Pastorale sociale, lavoro, giustizia e pace); mons. Franco Giulio Brambilla (Famiglia e vita; Ciclo specializzazione Facoltà Torino; rappresentante presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale); mons. Edoardo Aldo Cerrato (Cultura, scuola, università, pellegrinaggi e turismo; Fies); mons. Guido Gallese (Giovani, vocazioni e sport); mons. Piero Delbosco (Caritas), mons. Marco Brunetti (Salute; Servizio regionale per la Tutela dei minori); mons. Cristiano Bodo (Clero, vita consacrata e seminari); mons. Derio Olivero (Beni culturali ecclesiastici ed Edilizia di culto; Ecumenismo e dialogo interreligioso; rappresentante presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale); mons. Gianni Sacchi (Comunicazioni sociali; Liturgia); mons. Egidio Miragoli (Osservatorio giuridico); mons. Luigi Testore (Dottrina della Fede, annuncio e catechesi; Sovvenire e Istituti diocesani Sostentamento clero); mons. Roberto Farinella (Apostolato dei laici); mons. Marco Prastaro (Cooperazione missionaria tra le Chiese; Migrantes). Ratificata anche la nomina del vescovo emerito di Asti, mons. Francesco Guido Ravinale, come consulente ecclesiastico di Ucid Piemonte e Valle d’Aosta.

“Per quanto riguarda la scelta del presidente, vicepresidente e segretario della Cep – spiega una nota – si è deciso di affrontare la votazione durante la Conferenza episcopale di maggio”. Anche “la scelta degli Incaricati degli uffici pastorali ed altri organismi regionali verrà perfezionata a maggio ed entrerà in vigore il 1° giugno”.

I vescovi hanno anche affrontato il “futuro assetto delle diocesi” della Regione ecclesiastica. “Un tema molto importante – prosegue la nota – perché è una questione che riguarda il modo in cui le nostre diocesi, pur nel grande cambiamento che stiamo vivendo, saranno in grado di essere centri vitali che irradiano il Vangelo e capaci di darsi un assetto gestionale realizzabile e rispondente alle reali possibilità di ognuna. Un tema questo su cui i Vescovi avranno altri momenti di confronto”.