Coronavirus Covid-19: Conferenza episcopale pugliese, “scuole cattoliche e seminari chiusi fino al 15 marzo. Le attività di catechesi sospese fino al 3 aprile”

In merito all’emergenza coronavirus, a seguito del decreto del presidente del Consiglio di ieri e del comunicato stampa della Conferenza episcopale italiana di oggi, in merito la Conferenza episcopale pugliese, in una nota inviata dal segretario della stessa Cep, mons. Luigi Renna, a nome del presidente, mons. Donato Negro, invita ad attenersi ai detti documenti, e cioè a disporre “che le scuole cattoliche e i seminari vengano chiusi da oggi fino al 15 marzo; che le attività di catechesi, assimilabili alle manifestazioni e agli eventi che comportano affollamento di persone e non possono assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro, vengano sospese fino al 3 aprile; che non vengano sospese le celebrazioni eucaristiche e gli incontri di preghiera che caratterizzano questo tempo quaresimale”.

Ancora un invito a mettere in atto “i comportamenti prudenziali già consigliati (svuotare le acquasantiere, omettere il segno della pace e ricevere la S. Comunione solo sulla mano) e inoltre, al termine dei funerali, trigesimi e anniversari per i defunti, di far sì che si evitino le condoglianze”. “Uniti nella preghiera in questo momento storico che siamo chiamati a vivere con prudenza, responsabilità e soprattutto tanta fede”, conclude la nota.