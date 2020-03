Sir: notizie dall’Italia e dal mondo. Coronavirus, appello di Conte all’Ue per flessibilità di bilancio. Usa, Sanders lancia la sfida a Biden

Coronavirus/1: Conte, “Chiederemo all’Ue flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese”

“Chiederemo all’Ue tutta la flessibilità di bilancio di cui ci sarà bisogno per sostenere le nostre famiglie, le nostre imprese”. Il premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook rivolge un videomessaggio a tutti gli italiani sull’emergenza Coronavirus, che ha portato ieri alla decisione di sospendere le lezioni scolastiche fino al 15 marzo. “Il dato positivo – continua – è che in Italia la grandissima parte delle persone contagiate guariscono senza conseguenze. Ma c’è preoccupazione perché una certa percentuale di persone necessita di un’assistenza continuata in terapia intensiva. Dobbiamo essere consapevoli che in caso di crescita esponenziale non solo l’Italia, ma nessun paese al mondo, potrebbe affrontare una simile situazione di emergenza in termini di strutture, posti letto e risorse umane richieste”. Così Conte ricorda che “il ministro della Salute Speranza ha dato mandato nei giorni scorsi di aumentare del 50 per cento le unità di terapia intensiva e del 100 per cento le unità di terapia subintensiva”. “Dobbiamo essere consapevoli che nonostante gli sforzi non è possibile potenziare le strutture sanitarie in breve tempo. Per questo il nostro primo obiettivo deve essere il contenimento del contagio”.

Coronavirus/2: Alitalia valuta sospensione voli da e per Israele. Alt di Lufthansa a 150 aerei

Alitalia starebbe valutando la sospensione dei voli da e per Israele dall’11 al 28 marzo a causa dell’epidemia di Coronavirus e delle misure restrittive imposte dallo Stato ebraico, che ha stabilito un periodo di quarantena per chiunque provenga dall’Italia. Lo riferisce l’agenzia AdnKronos, che ricorda come, nei giorni scorsi, la compagnia italiana aveva già ridotto da 4 a uno i voli giornalieri. Le autorità di Israele hanno disposto il divieto di accesso a tutti i viaggiatori – a eccezione dei cittadini israeliani – presenti in Italia nei 14 giorni precedenti l’ingresso o la richiesta di ingresso nel Paese, inclusi i passeggeri in transito in Italia.

Intanto, Lufthansa ha deciso di mettere a terra 150 aerei sugli oltre 750 aeromobili presenti in tutto il mondo. La notizia è arrivata pochi giorni dopo l’annuncio di un calendario ridotto a causa degli effetti del coronavirus. Non voleranno più 25 aerei a lungo raggio e 125 aerei a corto e medio raggio.

Elezioni Usa: Sanders lancia la sfida a Biden, “spieghi molte cose agli elettori”

“Conosco Joe Biden ed è una persona perbene, ma abbiamo visioni diverse del futuro e spero che ci potremo confrontare in futuro nei dibattiti. Deve spiegare molte cose agli elettori”. Lo ha detto Bernie Sanders nel suo quartier generale a Burlington, in Vermont, secondo quanto riferito dai media statunitensi. Il senatore intende così lanciare la sfida al suo principale rivale per la Casa Bianca, che ha vinto 10 Stati su 14. Sanders ha denunciato le aggressioni alla sua campagna, “paragonata al coronavirus, all’invasione nazista della Francia”.

Onu: morto l’ex segretario generale Perez de Cuellar

Si è spento all’età di 100 anni l’ex segretario generale dell’Onu, Javier Perez de Cuellar. Di origine peruviana, è stato il quinto segretario generale delle Nazioni Unite, dal 1982 al 1991. Fu il rappresentante permanente del Perù alle Nazioni Unite fra il 1971 ed il 1975. Incarico che lo mise in luce al punto che fu nominato sottosegretario nel Palazzo di Vetro nel 1979, assumendo quindi la segreteria generale dell’organizzazione dal 1 gennaio 1982 al 31 dicembre 1991. Fino a oggi il diplomatico peruviano è stato l’unico cittadino latinoamericano a ricoprire la massima carica delle Nazioni Unite.

Ucraina: ok del parlamento a dimissioni del premier Honcharuk

Il parlamento ucraino ha approvato le dimissioni del primo ministro Oleksiy Honcharuk. Nel suo intervento al parlamento il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che “nonostante alcuni risultati ottenuti, il governo ha commesso una serie di errori che i cittadini ucraini non possono tollerare”. E poi ha aggiunto che “la questione principale” è l’attività del governo ucraino, che “ha portato i suoi risultati, ma questo non è abbastanza per gli ucraini”. Il governo di Honcharuk “era un governo di facce nuove, ma le facce non bastano: servono nuovi cervelli e nuovi cuori”, ha aggiunto Zelensky, che poco dopo ha nominato il vicepremier Denis Shmygal nuovo primo ministro.