Svizzera: abusi sessuali. Vescovo Morerod lascia la “Commissione di esperti” fino a conclusione indagine nella sua diocesi

Mons. Charles Morerod, arcivescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo, ha deciso di lasciare l’incarico di responsabile della “Commission d’experts Abus sexuels dans le contecte ecclésial”, che si è costituita all’interno della Conferenza episcopale svizzera, “almeno fino alla fine delle indagini in corso nella sua diocesi”. Lo annuncia la Conferenza episcopale svizzera in un comunicato diffuso oggi al termine dell’Assemblea ordinaria dei vescovi che si è conclusa ieri a Ginevra. L’indagine riguarda una serie di abusi sessuali commessi dal parroco della cattedrale di Friburgo. I fatti, secondo la presunta vittima, oggi 39enne, sarebbero avvenuti nel 1998 a Torgon, quando l’uomo aveva 17 anni. A questa vicenda, se ne è aggiunta un’altra, in cui l’aggressore era sempre il parroco di Friburgo, ai danni però di un prete tra il 2008 e il 2011. Il vescovo Morerod è stato coinvolto nella vicenda perché, secondo le ricostruzioni della stampa, era a conoscenza della vicenda. Il vescovo ha sempre dichiarato di non essere stato informato. La diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo ha trasmesso alla polizia cantonale vodese tutte le informazioni relative alle accuse che riguardano il parroco della cattedrale di Friburgo, sospeso almeno fino al chiarimento degli addebiti.