Diocesi: mons. Delpini (Milano), video messaggio a preti e religiosi. “Sento che siete vicini alla gente…”

Milano, 5 marzo: mons. Delpini nel videomessaggio alla diocesi

(Milano) “Buon cammino, buona Quaresima. Camminiamo uniti, viviamo anche questa situazione come occasione”: mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, si rivolge questa mattina, mediante un videomessaggio, a sacerdoti, religiosi e religiose e diaconi permanenti dell’arcidiocesi ambrosiana. Triplice la sottolineatura che giunge dal vescovo. Anzitutto “ammirazione”, “perché sento che siete vicini alla gente, facendo giungere a tutti una parola amica”. Quindi l’esortazione “a recepire le indicazioni delle autorità con senso civico, responsabilità e la disponibilità di chi ha a cuore il bene comune”. L’emergenza del coronavirus Covid-19 costringe la Chiesa italiana a limitare le funzioni liturgiche con concorso di popolo, e anche i quaresimali predisposti nella diocesi di Milano ne stanno risentendo. Limitazioni sono decise anche per le attività degli oratori, le catechesi, le iniziative pubbliche di ogni genere. Infine, terzo messaggio a preti, religiosi e diaconi, “l’invito a essere presenti attraverso i mezzi diocesani e locali, come radio, Tv e siti parrocchiali, nelle case e dove vivono le comunità, dedicando tempo a preparare le prediche più meditate, le preghiere più belle, a offrire consigli e strumenti ai fedeli, perché i cristiani non si lascino abbattere”.