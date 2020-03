Coronavirus Covid-19: vescovi Haiti, indicazioni su incontri, celebrazioni ed eucaristia per prevenire la diffusione dell’epidemia

Pur non essendosi verificato ad Haiti, al momento, alcun caso di coronavirus (un caso è invece presente, nella stessa isola di Hispaniola nella Repubblica Dominicana), la Conferenza episcopale haitiana ha diffuso ieri una nota con una serie di provvedimenti preventivi e restrittivi, validi per le parrocchie, le cappelle, le scuole cattoliche e ogni istituzione ecclesiale. I vescovi responsabilizzano i parroci e i responsabili delle istituzioni a rendere pubblica e a far rispettare tali norme preventive, tanto più in un Paese, come Haiti, in perenne emergenza sanitaria. Viene, tra l’altro, chiesto di evitare raduni con più di 3mila persone. “Alle porte delle chiese, all’ingresso e all’uscita degli incontri – si legge nella nota -, chiediamo ai responsabili, per quanto possibile, di mettere a disposizione dei fedeli prodotti per disinfettare le mani. Anche i saluti con abbracci e strette di mano dovrebbero essere evitati prima, durante e dopo le celebrazioni o gli incontri. Nelle chiese e nelle cappelle dove sono presenti fonti fisse per l’acqua santa, si consiglia vivamente di rimuovere l’acqua”.

“Il gesto del bacio della pace durante la messa o in altre celebrazioni – suggeriscono i vescovi -, potrebbe essere sostituito con un piccolo inchino della testa”, mentre “per la Santa Comunione e la sua distribuzione, chiediamo solo al presidente della celebrazione di fare la comunione con il calice. I concelebranti possono farne a meno fino a nuovo avviso. Se ci sono ministri straordinari della distribuzione della Santa Comunione che devono aiutare il presidente della celebrazione, devono ricevere la comunione nella mano e solo nel corpo di Cristo; essi stessi devono dare la comunione ai fedeli nelle loro mani mantenendo i segni della venerazione e del rispetto verso il Santissimo Sacramento”.

La nota chiede anche di “evitare la stigmatizzazione delle persone a causa della loro origine geografica. Spetta alle autorità pubbliche legalmente costituite prendere le decisioni che si impongono in questa materia”.