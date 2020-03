Coronavirus Covid-19: diocesi Caltanissetta, sospesi fino al 15 marzo catechismo e attività di gruppi e associazioni

Fino al 15 marzo è sospeso il catechismo in tutte le parrocchie, come anche le attività di tutti i gruppi e associazioni. Lo dispone la diocesi di Caltanissetta in seguito al decreto del presidente del Consiglio e alle misure di prevenzione legate all’emergenza Coronavirus. In una nota, a firma del vicario generale mons. Giuseppe La Placa, il convegno “La Settimana Santa tra liturgia e pietà popolare”, previsto per oggi, è per il momento annullato. La Lectio di Quaresima per i giovani, “I primi discepoli e le folle” (Mt 4, 18-25) prevista a Sommatino in Chiesa Madre per sabato 7 marzo alle 19, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della diocesi. Saranno presenti solo i membri delle equipes di pastorale giovanile e di pastorale familiare e una ristretta delegazione di giovani del paese di Sommatino. Le messe si svolgeranno regolarmente, avendo cura di applicare le disposizioni già comunicate dalla Cei.