Coronavirus Covid-19: mons. Accolla (Messina), “invito tutti alla preghiera incessante affinché il Signore ci liberi da questo e da tutti i mali”

“Tenendo conto delle disposizioni del Governo, della Cei e della Cesi in merito alle misure precauzionali per il contenimento del Covid-19”, l’arcivescovo di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, mons. Giovanni Accolla, dispone che fino al 3 aprile “a eccezione della celebrazione eucaristica, siano sospese tutte le attività, le manifestazioni e le iniziative locali e diocesane con concorso di popolo (catechesi, processioni, convocazioni, raduni, attività oratoriali, sportive e simili); le visite agli ammalati siano ridotte ai soli casi dell’Unzione degli infermi e del Viatico e si promuova la pia pratica della comunione spirituale; per la celebrazione delle esequie si usi la massima prudenza, evitando le condoglianze non solo dentro la chiesa, ma anche negli spazi di pertinenza della parrocchia; il sacramento della penitenza venga celebrato nella forma individuale con le dovute attenzioni”.

In questo periodo di tempo, negli orari e nelle modalità ritenute più opportune, prosegue il presule, “si esponga nelle chiese il SS.mo Sacramento per la preghiera personale di intercessione e supplica, garantendo una presenza e una costante vigilanza”.

Mons. Accolla ribadisce anche quanto precedentemente disposto, cioè “di distribuire l’Eucarestia sotto la specie del Pane, sulla mano dei fedeli; di evitare lo scambio della pace con un contatto fisico; di tenere temporaneamente vuote le acquasantiere”. “Invito tutti alla preghiera incessante – conclude l’arcivescovo -, approfittando anche dei momenti trasmessi dai mezzi della comunicazione sociale, perché il Signore ci liberi da questo e da tutti i mali”.

A seguito delle nuove disposizioni di mons. Accolla, sono sospesi in particolare il ritiro zonale del clero del 12 marzo; la Settimana teologica (16-18 marzo); la celebrazione delle “24 ore per il Signore” (20-21 marzo); tutte le altre iniziative organizzate dai Vicariati e dagli Uffici diocesani, compresi gli incontri di formazione per i ministri straordinari della Comunione e per i catechisti. Infine, è rinviata la celebrazione del mandato ai ministri straordinari della Comunione, prevista per il 26 marzo.