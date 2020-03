Coronavirus Covid-19: Conte, “7,5 miliardi a sostegno di famiglie e imprese”. Rinviato a data da destinarsi il referendum sul taglio dei parlamentari

“Abbiamo stanziato l’importo di 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando questa emergenza che, come abbiamo dichiarato, non è soltanto sanitaria ma anche economica”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi a fianco del ministro Gualtieri.

Il premier ha parlato di “un’iniziativa assunta dal governo che comporta anche un passaggio parlamentare perché si tratta di uno scostamento, rispetto a quelli che sono gli obiettivi programmatici di finanza pubblica”. “Riteniamo di dover assumente in un contesto così emergenziale misure straordinarie, urgenti” anche perché “siamo consapevoli della responsabilità che incombe su di noi”, ha proseguito Conte, precisando di aver distribuito ai ministri, durante la riunione le proposte di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. “Questo non significa che c’è una indistinzione di ruoli, il governo è pienamente consapevole della responsabilità che ha nella guida del Paese in questo momento”, ha spiegato il premier: “Però chiediamo l’unità del Paese e coinvolgiamo le forze di opposizione su quelle che sono le scelte più importanti ed è giusto avere i loro suggerimenti e valutarli”.

Il premier ha anche confermato che il Consiglio dei ministri ha anche deliberato di “rinviare il referendum costituzionale fissato a fine mese” relativo al taglio dei parlamentari. “Non c’è ancora una nuova data”, ha chiarito Conte.