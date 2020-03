Papa Francesco: intenzione preghiera marzo, “la Chiesa in Cina perseveri nella fedeltà al Vangelo e cresca nell’unità”

“Preghiamo insieme affinché la Chiesa che è in Cina perseveri nella fedeltà al Vangelo e cresca nell’unità”. È l’invito che viene da Papa Francesco, nell’intenzione di preghiera del mese di marzo, affidata, come di consueto, al video diffuso dalla Rete mondiale di preghiera. “Al giorno d’oggi la Chiesa in Cina guarda avanti con speranza”, ha evidenziato il Pontefice, che ha ricordato: “La Chiesa vuole che i cristiani cinesi siano davvero cristiani e che siano buoni cittadini”.

Il Santo Padre conclude: “Devono promuovere il Vangelo, ma senza fare proselitismo, e raggiungere l’unità della comunità cattolica, che è divisa. Preghiamo insieme affinché la Chiesa in Cina perseveri nella fedeltà al Vangelo e cresca nell’unità”.