Diocesi: Firenze, confermato primo appuntamento stasera con le meditazioni quaresimali del card. Betori in battistero

L’Opera di Santa Maria conferma, in una nota, che il primo appuntamento di stasera delle meditazioni quaresimali tenute dal cardinale arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori in battistero, nell’ambito della rassegna musicale “O Flos Colende”, si svolgerà con le norme di sicurezza previste dal Governo il cui decreto è stato condiviso dalla Conferenza episcopale italiana. L’inizio è alle ore 21.15.

L’appuntamento di stasera fa parte del ciclo di meditazioni quaresimali che aprono, come gli anni precedenti, la rassegna di musica sacra “O Flos Colende”, promossa dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Il tema scelto è la Passione di Cristo, secondo la narrazione evangelica di San Giovanni.