Diocesi: Andria, da domani on line il rinnovato sito web. Mons. Mansi, “una finestra attraverso cui costruire relazioni nella comunità ecclesiale”

Da domani, venerdì 6 marzo, sarà on line il nuovo sito web della diocesi di Andria completamente ridisegnato sia nella struttura che nell’architettura dei contenuti, inoltre sono state introdotte nuove funzionalità. Ciò permette una navigazione più semplice e mobile responsive. Il restyling del portale è stato reso possibile grazie al supporto del Servizio informatico della Cei.

“Il rinnovato sito della diocesi – ha dichiarato mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria – vuole garantire una più facile accessibilità alle notizie e attività formative ed essere una finestra attraverso la quale poter costruire relazioni all’interno della comunità ecclesiale e le varie realtà delle città che compongono la diocesi”.

“… si prese cura di lui” è il titolo della lettera pastorale del presule che sta guidando la nostra comunità ecclesiale diocesana in quest’anno pastorale. Edificare la comunità umana che si prende cura nella pratica dell’accoglienza, della relazione, dell’attenzione e non comunità virtuali e a questo proposito il vescovo, presentando il sito, in un passaggio ha citato il Messaggio di Papa Francesco per la 48ª Giornata delle comunicazioni sociali: “Se la rete offre maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, questa è una cosa buona, è un dono di Dio. I media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri. Comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini e più uniti”.

Un restyling grafico che si è unito a un ripensamento della struttura interna per organizzare i contenuti in maniera organica, ma soprattutto per essere collegati e uniti per l’edificazione della comunità avendo come pilastro la Parola di Dio.