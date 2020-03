Coronavirus Covid-19: vescovi calabresi, “sospesi eventi e manifestazioni diocesani e parrocchiali fino al 15 marzo eccetto messe feriali e festive”

“A seguito dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, fino al 15 marzo sono sospese le attività di catechesi, oratori e gruppi ecclesiali per tutta la Regione ecclesiastica” . Lo hanno disposto i vescovi calabresi. “Sono sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni diocesani e quelle parrocchiali, eccetto le celebrazioni ordinarie feriali e festive”, si legge in un comunicato, nel quale i presuli ricordano “coloro che soffrono, in particolare i defunti, a causa di questa epidemia”.