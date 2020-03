Javier Pérez de Cuéllar: mons. Castillo (Lima), “il peruviano che ha maggiormente influenzato la vita del mondo per il bene dell’umanità”

“A nome della nostra arcidiocesi di Lima esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la scomparsa del nostro amato e illustre connazionale Javier Pérez de Cuéllar, il peruviano che ha influenzato maggiormente la vita del mondo per il bene dell’umanità”. Lo scrive l’arcivescovo di Lima, mons. Carlos Castillo Mattasoglio, in seguito alla morte, avvenuta ieri, a oltre 100 anni di età, dell’ex segretario generale delle Nazioni Unite (dal 1982 al 1991). Durante lo svolgimento del suo incarico, scrive l’arcivescovo, “ha combattuto instancabilmente per la pace nel mondo, con uno sguardo aperto sui diritti umani e sulla dignità delle persone. Il suo esempio di umanista peruviano è una fonte di ispirazione che le giovani generazioni erediteranno d’ora in poi”.

Come Chiesa, “proviamo la gioia e l’onore di averlo avuto nelle nostre istituzioni educative, nella scuola di San Agustín e nella Pontificia Università Cattolica del Perù; e riconosciamo i molteplici valori cristiani che ha messo in pratica, con semplicità e discrezione, con un servizio disinteressato. Un grande esempio di uomo pubblico da seguire”.

Conclude mons. Castillo: “Oggi un uomo giusto e nobile ci ha lasciato, ringraziamo Dio per averlo avuto per cento anni con noi”.