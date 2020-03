Coronavirus Covid-19: Milano, domani la cerimonia per la Giornata dei Giusti in diretta streaming

In ottemperanza alle norme emanate dalle autorità per arginare la diffusione del Coronavirus, sono state annullate le iniziative pubbliche previste a Milano per i Giusti. Tuttavia, informa l’Associazione per il Giardino dei Giusti (composta da Comune di Milano, Gariwo e Ucei) domani dalle 14.30 sarà possibile seguire sulla pagina Facebook di Gariwo lo svelamento delle nuove targhe al Giardino del Monte Stella. L’associazione, infatti, ritiene che “il messaggio di questa Giornata sia più che mai attuale e meriti attenzione in una fase difficile come questa, che richiede comportamenti responsabili da parte di ogni cittadino per il bene comune”. Il tema della Giornata 2020 è proprio “La responsabilità globale. La sfida dei Giusti per salvare il pianeta e l’umanità”, con il richiamo all’impegno di due scienziati che hanno difeso l’ambiente come Valerij Legasov e Wallace Broecker, di figure esemplari della resistenza ai regimi fascista e nazista, come Piero Martinetti e le donne di Rosenstrasse, e di attiviste per la pace e la solidarietà ai migranti, come Hevrin Khalaf e Yusra Mardini. In loro onore domani al Giardino dei Giusti sarà tenuta una cerimonia privata, in cui il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, il presidente di Gariwo Gabriele Nissim e il vicepresidente dell’Ucei Giorgio Mortara scopriranno le nuove targhe e ricorderanno i momenti salienti delle biografie dei Giusti. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dalle 14.30 sulla pagina Facebook di Gariwo partendo dal link gariwo.net per consentire agli studenti, ai membri delle associazioni e ai cittadini di partecipare, seppur da lontano.