Polonia: Quaresima tra musica e spiritualità. E una Via Crucis a ritmo di rock

“La musica rock si adatta perfettamente alla realtà della passione di Cristo, riportando alla tragedia che avvenne sulla collina del Calvario”, spiega don Grzegorz Szczygieł, salettiano e chitarrista nonché cantante del gruppo “Daj Spokój” che da undici anni in varie parrocchie polacche presenta una Via Crucis musicata al ritmo del rock. “Il nostro è un rock molto soft, il cui ritmo dovrebbe aiutare i fedeli ad approfondire i momenti della Passione”, spiega il sacerdote osservando, inoltre, che “molto spesso la liturgia della Via Crucis suscita la compassione invece di spingerci a pensare ai cambiamenti da apportare nella nostra vita”. Il brano intitolato “Via Crucis” dura circa 40 minuti e si conclude con la lettura del Quarto canto del profeta Isaia e con l’adorazione del Santissimo. Ciascuna delle quattordici stazioni della liturgia della Passione è arricchita da una breve riflessione letta sullo sfondo musicale corrispondente. La prima delle celebrazioni previste per ogni venerdì della Quaresima si svolgerà venerdì 6 marzo nella parrocchia di Niechobrz, a 15 chilometri da Rzeszow, nel sud-est della Polonia.