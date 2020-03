Coronavirus Covid-19: mons. Peri (Caltagirone), “restiamo uniti nella preghiera”. Chiese aperte con orario prolungato

“Le chiese aperte più a lungo per permettere ai fedeli di recarsi a pregare anche in altri orari”. A Caltagirone le disposizioni del vescovo, mons. Calogero Peri, in seguito del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in materia di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19, contengono un invito a “restare uniti nella preghiera” e a “rinnovare la nostra fiducia nel Signore”.

Una esortazione che fa il paio con il riconoscere e promuovere la necessità di attenzione e rispetto: “Per avere un comportamento omogeneo dopo la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado – scrive, infatti, il vescovo – sospendiamo per il periodo il catechismo e altri incontri straordinari. Per quanto riguarda la celebrazione dell’Eucaristica – aggiunge – noi continuiamo a celebrarle secondo gli orari consueti lasciando alle persone libertà di partecipazione”.