Coronavirus Covid-19: Cesano, stop a benedizione case ma arrivano le boccettine con l’acqua benedetta per i fedeli

“Abbiamo pensato, per non far mancare la benedizione alle famiglie, di preparare delle piccole boccettine con l’acqua benedetta, che possono essere ritirate in chiesa a titolo gratuito”. Lo scrive in una lettera ai fedeli mons. Vincenzo Mamertino, il vicario parrocchiale di San Giovanni Battista, a Cesano di Roma, nella diocesi di Porto Santa Rufina. L’iniziativa in seguito alle misure precauzionali legate alla diffusione del Coronavirus e la conseguente decisione di non effettuare la tradizionale benedizione delle case nel periodo della Quaresima. “Noi sacerdoti non abbiamo paura di prendere il virus – evidenzia il sacerdote -, ma siamo profondamente preoccupati di diventare veicolo di contagio per molti, fermo restando che siamo sempre disponibili per le varie esigenze della comunità e non ci siamo mai sottratti alla nostra missione”.