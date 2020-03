Coronavirus Covid-19: De Palo (Forum), “banche sospendano mutui delle famiglie sino a fine emergenza”

“Sospendere le rate dei mutui delle famiglie italiane”. Lo chiede il presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, Gigi De Palo. “Ben vengano smart-working, voucher per le baby-sitter e proposte per tenere a casa un genitore dipendente. Ci permettiamo però di lanciare a Governo e istituzioni un’idea che sosterrebbe economicamente anche tutti i lavoratori atipici e le partite Iva, che in questi giorni scontano il prezzo dello stop dell’attività scolastica e i disagi legati all’emergenza coronavirus”, evidenzia il presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, lanciando una proposta per venire incontro alle difficoltà economiche delle famiglie scaturite a seguito dell’emergenza coronavirus: “Qualche anno fa, quando si verificò la grave crisi finanziaria e il crack di tanti istituti di credito a livello mondiale, le famiglie hanno aiutato con il loro risparmio le banche a non fallire e a risalire la china. Ora, in giorni di improvvisa difficoltà per le famiglie, con le attività didattiche sospese fino a metà marzo, gli istituti di credito potrebbero restituire il favore, sospendendo fino a fine emergenza le rate dei mutui delle famiglie italiane”. “Un’iniziativa di questo tipo alleggerirebbe le famiglie di un peso importante e per renderla esecutiva basterebbe un decreto-legge. Confidiamo, in tal senso, nello spirito collaborativo dell’Abi”, conclude De Palo.