Politica e società: Pisa, domani un convegno sui Centri per le famiglie

(Foto Forum famiglie Toscana)

È una delle scommesse del Ministero per la Famiglia: rafforzare la rete dei Centri per le famiglie (Cpf), per renderli il principale attore delle politiche familiari nei territori locali. Il progetto sarà presentato da Assuntina Morresi, vice capo di gabinetto vicario nel ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in un incontro pubblico in programma domani, sabato 9 maggio, alle 15, all’auditorium Toniolo dell’Opera della primaziale, a Pisa, in piazza Arcivescovado. Promotori dell’incontro (aperto a tutti e destinato in particolare a famiglie, servizi territoriali, enti del terzo settore, associazioni e istituzioni locali): il Forum delle associazioni familiari della Toscana, il Consultorio familiare Ucipem e il Centro San Marco di Pisa.

L’ultimo censimento (riferito al 2023) parla di 613 Cpf presenti in Italia, distribuiti a macchia di leopardo e concentrati soprattutto al Nord. Alcune regioni sono formalmente dotate dei Centri per le famiglie, ma il loro servizio risulta poco incisivo.

Il Fondo delle politiche sociali ha messo a disposizione risorse per rafforzare la rete dei Centri per la famiglia, chiedendo alle Regioni di partecipare all’iniziativa.

All’evento pisano (l’unico pensato in Toscana) porteranno i loro saluti il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo (la regione ha dato il suo patrocinio all’iniziativa), il primo cittadino di Pisa Michele Conti, l’assessore alle pari opportunità Frida Scarpa, l’assessore con delega ai rapporti con il terzo settore Amanuel Sikera, il direttore della Caritas, don Emanuele Morelli. Con Assuntina Morresi porteranno i loro contributi l’avvocato Giuseppe Toscano, esperto di diritto amministrativo, e Cristina Riccardi, vicepresidente del Forum nazionale delle associazioni familiari. Faranno da moderatori, con lo stesso Giuseppe Toscano, anche Alessandro Sestili, presidente del Forum delle associazioni familiari della Toscana.