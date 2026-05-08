Giornata dell’Europa: Ue e cittadini celebrano unità, valori e democrazia. Porte aperte nelle sedi istituzionali

(Photo EESC Open day 2025)

“Il 9 maggio gli europei celebreranno la Giornata dell’Europa”. Quest’anno ricorre il 76° anniversario della Dichiarazione Schuman, “che ha gettato le basi per l’Unione europea come la conosciamo oggi e ha portato a un’era senza precedenti di pace, democrazia, prosperità, integrazione e cooperazione in tutto il continente”. Lo si legge in una nota diffuso dall’Unione europea, che riepiloga le iniziative delle diverse istituzioni comunitaria in relazione alla Giornata dell’Europa, che ricorre il 9 maggio. Nel 2026, la Giornata dell’Europa segna anche due tappe significative: 40 anni da quando il Portogallo e la Spagna hanno aderito all’Ue e 40 anni dalle prime celebrazioni ufficiali della Giornata dell’Europa. Per celebrare l’occasione, molti eventi si svolgeranno in tutti gli Stati membri dell’Ue e oltre, “riunendo cittadini di tutti i ceti sociali”. Le istituzioni dell’Ue apriranno le loro porte ai visitatori, “offrendo attività educative sul loro lavoro, come accade ogni anno”. Gli edifici e i monumenti di riferimento in tutta Europa e in tutto il mondo saranno illuminati con i colori dell’Ue. “In un mondo in rapida evoluzione, l’Ue e le sue istituzioni si adoperano per proteggere la democrazia, promuovere la prosperità e rafforzare la sicurezza. La Giornata dell’Europa è un’opportunità per i cittadini e le loro istituzioni di riunirsi per celebrare la loro comunità condivisa e i risultati ottenuti”.