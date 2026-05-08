Giovani e informazione: Toscana Oggi, a Fiamma Andrei il Premio “Leonardo Berni” per il cronista toscano

(Foto Toscana Oggi)

Un riconoscimento che premia il talento, ma anche il rigore e la passione per il racconto del territorio. La giornalista di Toscana Oggi, Fiamma Andrei, riceverà il Premio “Leonardo Berni” per il cronista toscano 2026, giunto alla sua dodicesima edizione, assegnato ogni anno a giovani professionisti della comunicazione distintisi per qualità e sensibilità nel lavoro giornalistico. Lo riporta il settimanale diocesano “Toscana Oggi”. La decisione è stata presa da una commissione presieduta dal giornalista Mauro Banchini, sulla base delle segnalazioni provenienti da operatori della comunicazione del territorio. A emergere, nel caso di Andrei, sono stati in particolare il rigore nella scrittura, l’attenzione ai contenuti e la capacità di raccontare con equilibrio e profondità le realtà locali. La consegna del premio è in programma stasera alle 21 presso la Biblioteca Leonardiana, nel cuore di Vinci (Firenze), nell’ambito della manifestazione “Li omini boni desiderano sapere”, iniziativa dedicata al valore dell’informazione, della conoscenza e dell’impegno civile. Il premio, nato nel 2014 su iniziativa di un comitato cittadino e successivamente istituzionalizzato con il coinvolgimento delle istituzioni locali, è promosso con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti, dell’Associazione stampa e del Consiglio regionale della Toscana. Un percorso cresciuto negli anni anche grazie al sostegno del Club per l’Unesco Vinci, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’informazione come strumento di partecipazione e crescita della comunità. Nel corso della serata sarà consegnato anche il “Leonardo d’Oro 2025” per la comunicazione, alla presenza di personalità del mondo culturale e giornalistico. “Per la nostra redazione – scrive Toscana Oggi – si tratta di un motivo di particolare soddisfazione: il riconoscimento a Fiamma Andrei testimonia l’impegno delle nuove generazioni nel costruire un giornalismo attento, responsabile e capace di dare voce ai territori. Un percorso che, partendo dall’esperienza sul campo, guarda già con maturità e consapevolezza al futuro della professione”. Soddisfazione pienamente condivisa anche dal Sir che ha ospitato Fiamma Andrei nella sua redazione in occasione di un progetto di stage promosso congiuntamente con la Fisc, la Federazione italiana dei settimanali cattolici.