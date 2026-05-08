Anniversario Leone XIV: messaggio di auguri dell’ordinario militare mons. Saba

In occasione del primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV, l’ordinario militare per l’Italia, mons. Gian Franco Saba, ha inviato un telegramma di auguri al Pontefice a nome del presbiterio castrense, delle religiose, dei militari e dei loro familiari, delle associazioni combattentistiche e d’arma e del mondo della Difesa. Nel messaggio, diffuso oggi, mons. Saba rende grazie al Signore “per il dono della Sua paterna guida” e assicura a Papa Leone “preghiera incessante e corale”, invocando il sostegno dello Spirito Santo nel Ministero petrino, con “forza, salute e profonda gioia del cuore nel pascere il gregge che Cristo Le ha affidato”. L’ordinario militare esprime inoltre gratitudine per l’udienza concessa in occasione del centenario dell’Ordinariato militare per l’Italia, chiedendo infine la Benedizione apostolica “su di sé e sull’intera porzione di Popolo di Dio affidata alle sue cure pastorali”.

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