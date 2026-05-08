Anniversario Leone XIV: mons. Satriano (vescovi pugliesi), “testimonianza mite e salda, richiama tutti ai sentieri della fraternità e della pace”

“A nome dei Vescovi della Conferenza episcopale pugliese e delle comunità affidate alla nostra cura pastorale, desidero esprimere al Santo Padre sentimenti di sincera gratitudine per la testimonianza mite e salda con cui sta guidando la Chiesa universale nell’annuncio del Vangelo, richiamando tutti, con una semplicità disarmante e disarmata, ai sentieri della fraternità, della giustizia e della pace”. Lo scrive mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, nel messaggio di auguri inviato a Papa Leone XIV in occasione del primo anniversario della sua elezione. “In un tempo segnato da aggressioni e ostilità – prosegue il presule – le Sue parole e il Suo stile pastorale continuano a incoraggiare il cammino del popolo di Dio e a tenere viva, nel cuore del mondo, la speranza che nasce dal Vangelo di Cristo”. Le Chiese di Puglia assicurano al Papa “la preghiera affettuosa dei fedeli, dei sacerdoti, dei consacrati e dei vescovi”. Il messaggio si conclude con un affidamento alla Vergine Maria, “in modo particolare alla Madonna di Pompei, che oggi celebriamo con speciale devozione” e alla quale le Chiese di Puglia si sentono legate attraverso la figura di san Bartolo Longo, canonizzato da Leone XIV il 19 ottobre 2025.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /