Anniversario Leone XIV: vescovi argentini, “voce chiara e perseverante per la pace, chiamata profetica alla fraternità e al dialogo”

“Riconosciamo con particolare forza la sua voce chiara e perseverante in favore della pace, che costruisce ponti tra i popoli e non si stanca di chiedere la fine della violenza e delle guerre. In un tempo segnato da conflitti e divisioni, la sua parola diventa un richiamo fermo e profetico alla fraternità, al dialogo e alla tutela della vita umana”. È quanto scrivono i vescovi della Conferenza episcopale argentina nella lettera inviata oggi a Papa Leone XIV in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. La lettera è firmata da mons. Marcelo D. Colombo, arcivescovo di Mendoza e presidente della Conferenza episcopale argentina, insieme alla Commissione esecutiva. I presuli ringraziano il Papa anche per la sua prima lettera apostolica, “un’esortazione profondamente evangelica, centrata sull’amore verso i poveri”, ricordando che “in essi si rende presente la stessa carne di Cristo”. Il suo insegnamento, sottolineano, “illumina e incoraggia il nostro impegno pastorale”, invitando “a rinnovare una Chiesa vicina, misericordiosa e impegnata accanto ai più fragili”. La lettera si chiude con l’affidamento a Nostra Signora di Luján, di cui oggi si celebra la solennità in Argentina, “affinché lo accompagni con la sua tenerezza di Madre nel suo ministero al servizio della Chiesa e del mondo”.

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