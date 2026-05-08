Giornata dell’Europa: proposte per tutte le età e tutti i gusti. Visite guidate, giochi, mostre, discorsi, musica

Il Consiglio europeo aprirà le porte domani, 9 maggio, per la Giornata dell’Europa, alle visite guidate nell’edificio Justus Lipsius a Bruxelles, offrendo uno sguardo su dove vengono prese le principali decisioni europee. “Ciascuno dei 27 Stati membri ospiterà uno stand che mostrerà la propria cultura, le proprie tradizioni e le proprie specialità culinarie. I bambini potranno godere di una caccia al tesoro, mentre una cabina fotografica permetterà ai visitatori di scattare un selfie sul tappeto rosso, nei panni di un leader dell’Ue”. La Commissione europea aprirà al pubblico il suo iconico edificio Berlaymont a Bruxelles a partire dalle 10 con un discorso della vicepresidente esecutiva Teresa Ribera. Con lo slogan “Il momento dell’Europa”, i visitatori esploreranno spazi tematici interattivi che coprono la democrazia e i valori, il clima, la prosperità, la giustizia sociale, la sicurezza e il ruolo globale dell’Europa, insieme a un percorso artistico e architettonico. Le celebrazioni proseguiranno fino alla sera con musica dal vivo gratuita dalle 18.30 in Place des Palais a Bruxelles.

La Banca centrale europea parteciperà all’Europa-Fest di Francoforte sulla storica piazza del mercato di Römerberg. Il Servizio europeo per l’azione esterna aprirà la sua sede a Bruxelles dalle 10 alle 18. Il Comitato europeo delle regioni aprirà le sue porte a Bruxelles in occasione della Giornata dell’Europa, invitando i visitatori a scoprire come funziona l’istituzione che rappresenta le regioni e le città d’Europa. Il Comitato economico e sociale europeo accoglierà il pubblico nella sua sede di Bruxelles, rue Belliard 99-101, dalle 10 alle 18. La rappresentanza permanente del gruppo Banca europea per gli investimenti esporrà il ruolo e le attività del gruppo nel palazzo Europa a Bruxelles.

Anche a Strasburgo e Lussemburgo le istituzioni dell’Ue apriranno le loro porte a maggio. La giornata porte aperte di Strasburgo del Parlamento europeo si svolgerà il 17 maggio, con visite all’emiciclo. In tutta l’Ue e in tutto il mondo, in ogni Stato membro, le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo organizzeranno eventi locali per la Giornata dell’Europa.

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