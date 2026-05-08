Diocesi: Bologna, da domani in città la Madonna di San Luca. Card. Zuppi, “le affidiamo l’invocazione per la pace”

Inizierà sabato 9 maggio la tradizionale visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna che si concluderà domenica 17 con la risalita. L’effige della Madonna scenderà dal Colle della Guardia e raggiungerà Porta Saragozza alle 18 dove sarà accolta dal cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi e dalla città. In processione poi si raggiungerà la cattedrale di San Pietro alle 19 dove seguirà la messa celebrata da mons. Roberto Parisini, vicario generale per l’Amministrazione. Alle 21 vi sarà la recita del rosario e l’arcivescovo presiederà la preghiera con l’adorazione eucaristica.

“Ci stringiamo alla Beata Vergine di San Luca – afferma il card. Zuppi – con più fede e devozione, per averne ancora più cura dopo l’oltraggio a causa del furto recente dei gioielli che ornavano la Sacra Immagine, ma soprattutto per invocare da lei, Regina della Pace, la fine dell’oltraggio alla vita umana, portato avanti dallo scempio delle guerre che insanguinano il mondo con nuova violenza. Affidiamo a lei, dunque, l’invocazione per la pace e la preparazione alla proclamazione dei beati Martiri di Monte Sole, che la Chiesa riceverà in dono a fine settembre”.

Per una settimana nella cattedrale di San Pietro vi saranno le celebrazioni in onore della Beata Vergine di San Luca, patrona della Città e dell’arcidiocesi di Bologna. Tra le più significative, domenica 10 alle 10.30 mons. Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro e delegato della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna per le Comunicazioni sociali, celebrerà la messa e alle 15 l’arcivescovo presiederà la funzione lourdiana per i malati. Mercoledì 13 alle 17.15 l’Immagine della Madonna di San Luca raggiungerà processionalmente la basilica di San Petronio e alle 18, dal sagrato, l’arcivescovo impartirà la benedizione alla città e a tutti i bolognesi, ovunque si trovino nel mondo. Giovedì 14 alle 11.15 in cattedrale il card. Zuppi presiederà la messa con il presbiterio ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale. Domenica 17, solennità dell’Ascensione, alle 10.30 il card. Baldassare Reina, vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, presiederà la Messa. Alle 17 l’Icona della Madonna di San Luca verrà accompagnata in processione per la risalita al santuario dall’arcivescovo e dai fedeli sostando per la benedizione a piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione parteciperanno con gli stendardi e i segni distintivi: parrocchie, comunità religiose, Confraternite, comunità di migranti cattolici, Comunità ortodosse e le associazioni ecclesiali. Alle 20, all’arrivo dell’Immagine nel santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la messa.

La cattedrale rimarrà aperta tutti i giorni dalle 6.30 alle 22.30. Durante tutto il periodo di permanenza della Madonna in cattedrale, negli orari di aperura della chiesa, ci sarà anche la diretta streaming sul sito web dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di 12Porte. Le messe delle 10.30 di domenica 10 e 17 maggio saranno trasmesse anche in diretta televisiva da ÈTv-Rete7 (canale 10).

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