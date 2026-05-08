Facoltà Teologica della Sardegna: Cagliari, nel pomeriggio presentazione della miscellanea di studi dedicata a mons. Mario Farci

Verrà presentato oggi pomeriggio, a Cagliari, il volume “Christus dilexit ecclesiam: studi in onore di mons. Mario Farci” a cura di Diego Antonio Zanda, Matteo Vinti e Daniele Vinci. Dalle 17.30, presso l’aula magna della Facoltà Teologica della Sardegna, interverranno mons. Antonello Mura (vescovo di Nuoro e di Lanusei, presidente della Conferenza episcopale sarda e gran cancelliere della Facoltà Teologica della Sardegna), don Vito Mignozzi (docente di Ecclesiologia, preside della Facoltà Teologica Pugliese e vicepresidente dell’Associazione teologica italiana), e mons. Mario Farci (vescovo di Iglesias e docente di Ecclesiologia alla Pfts) moderati dalla giornalista Simona De Francisci. Previsti i saluti istituzionali di mons. Giovanni Ligas (preside Pfts) e l’introduzione di don Diego Antonio Zanda (docente di Teologia dogmatica alla Pfts).

Nella tradizione della “Festschrift” – la raccolta di studi in onore di una persona – questa miscellanea – viene spiegato in un comunicato – contiene una serie di contributi di studiosi provenienti da diversi ambiti (teologia, filosofia, storia e scienze umane) accomunati dal desiderio di riflettere sul mistero della Chiesa come comunione e sulla sua apertura al mondo. “Nel segno di un pensiero teologico che unisce profondità e prossimità”, si legge nella quarta di copertina, “questo libro si offre come gesto di riconoscenza e come invito a continuare l’abbraccio tra fede, cultura e umanità che ha ispirato il ministero di mons. Farci”.

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