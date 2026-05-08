Diocesi: Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, in serata a Grottammare evento “Pace disarmata e disarmante”

Sarà dedicato al tema “Pace disarmata e disarmante” l’evento che si terrà in serata a Grottammare per iniziativa delle diocesi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, in collaborazione con la Consulta per la Fratellanza tra i popoli.

“In un tempo profondamente segnato da conflitti, genocidi ed ecocidi, e da logiche che alimentano divisioni e distruzione, sentiamo l’urgenza di costruire insieme, dal basso, un’alternativa concreta. La comunità del Piceno deve ritrovarsi per affermare con forza una visione fondata sulla cura, sulla pace, sulla giustizia e sulla fratellanza tra i popoli”, ha scritto il vescovo Gianpiero Palmieri nella lettera di invito. La marcia senza simboli, ha aggiunto, sarà “una manifestazione per una pace disarmata e disarmante, per dare voce a una nonviolenza attiva, fondata sulla fiducia e sul ripudio della guerra come mezzo per risolvere le controversie, per un’idea di pace che disarma i conflitti attraverso il dialogo e il disarmo del cuore, restituendo forza alla dignità umana e alla possibilità di convivere”.

Dalle 18, l’aula magna “Rita Levi Montalcini” dell’Istituto Fazzini-Mercantini ospiterà la tavola rotonda dedicata al Mediterraneo come luogo simbolico di incontro tra culture, religioni e popoli; moderati da Filomeno Lopez, giornalista di Radio Vaticana, interverranno don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, Pietro Sebastiani, direttore dell’University Africa Center della Lumsa, Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira, Vittoriana Sanitate, membro del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, e don Vito Impellizeri, preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. Alle 20, poi, prenderà il via la marcia “Il coraggio della pace” che, partendo da piazza Carducci, e arriverà in piazza Fazzini.

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