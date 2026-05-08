Il Ponte d’Oro: storia e obiettivi della Pontificia Opera dell’infanzia missionaria, diffusa in 120 Paesi

Da 183 anni c’è uno slogan che milioni di ragazzi di ogni Paese del mondo hanno fatto proprio. Recita: “I bambini aiutano i bambini”, come il titolo di copertina del numero di maggio de “Il Ponte d’Oro”, mensile per giovani lettori edito dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it). “Lo mettono in pratica grazie agli impegni di solidarietà e preghiera che aiutano i più piccoli a sentirsi fratelli e sorelle dei loro coetanei sparsi in ogni continente”, spiegano dalla redazione. “Anche se non li conoscono personalmente, sanno che in tanti Paesi la vita non è facile: povertà, fame, malattie, mancanza di scuole e altri problemi mettono a repentaglio salute e futuro. Così i ragazzi missionari non stanno con le mani in mano, ma rispondono all’appello che dal 1843 l’Opera della santa infanzia fa a tutti i bambini del mondo”. Il dossier del numero di maggio spiega e approfondisce storia e obiettivi di questa rete mondiale di fraternità che oggi è diffusa tra i ragazzi di oltre 120 Paesi dei cinque continenti e si chiama Pontificia Opera dell’infanzia missionaria (Poim).

L’editoriale fa riflettere sull’urgenza della pace, raccogliendo “le parole di Papa Leone che continua a chiedere ai leader mondiali una ‘pace disarmata e disarmante’. Noi crediamo nella pace, nella fraternità, nel rispetto della vita umana”. In questo mese di maggio si invita a pregare assieme a Maria, la mamma di Gesù, che la Chiesa riconosce come “Regina della pace”.

La rubrica “Intervista impossibile” dà la parola ai ragazzi “rimboscatori” che si impegnano per fermare l’avanzata del deserto: nella zona centrale del Ciad, uno dei Paesi africani in cui si estende il deserto del Sahara, grazie a padre Franco Martellozzo, missionario gesuita che opera nella diocesi di Mongo da molti anni, si è costituito un gruppo di bambini e adolescenti che piantano alberi e se ne prendono cura. Infine, per la Festa della Mamma in calendario domenica 10 maggio, ecco un tutorial per realizzare con materiali semplici un oggetto a tema che i ragazzi possono poi regalare.

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