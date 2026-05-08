Anniversario Leone XIV: mons. Rega (S. Marco A.-Scalea), “continui ad essere luce che illumina il cammino della Chiesa e speranza in questi tempi bui”

“Con profonda gioia”, il vescovo di San Marco Argentano-Scalea, mons. Stefano Rega, a nome dell’intera Chiesa diocesana, “rivolge i più sentiti auguri a Papa Leone XIV nel giorno del primo anniversario della sua elezione al Soglio di Pietro”. “Un anno di guida forte e luminosa, un anno – si legge in un post sui social della diocesi – in cui la sua voce coraggiosa nell’annuncio del Vangelo ha toccato il cuore di milioni di fedeli, richiamando il mondo alla speranza, alla pace e all’amore di Cristo. La sua testimonianza autentica, la vicinanza agli ultimi e la forza della sua fede sono per tutti noi segno vivo della presenza di Dio nella storia. Oggi tutta la diocesi si stringe attorno al Santo Padre con affetto, gratitudine e preghiera, affidando il suo ministero alla protezione della Madonna del Pettoruto. Auguri Papa Leone! Continui ad essere luce che illumina il cammino della Chiesa e speranza in questi tempi bui per l’umanità intera”.

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