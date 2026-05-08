Anniversario Leone XIV: vescovi cileni, “ci invita a servire comunione ecclesiale e l’unità di tutto il genere umano”

In occasione del primo anniversario del pontificato di Sua Santità Leone XIV, il Comitato permanente della Conferenza episcopale del Cile “si unisce in azione di grazie a Dio per il Santo Padre, il quale, come Successore di Pietro, esercita il suo ministero di confermarci nella fede con saggezza evangelica, discernimento pastorale e una rinnovata apertura ai segni dei tempi”.

Il suo motto ,”In Illo uno unum”, ispirato a sant’Agostino, riflettono i vescovi, “ha illuminato questo primo anno come un invito a servire la comunione ecclesiale e l’unità di tutto il genere umano. Accogliamo la sua esortazione a costruire “una Chiesa missionaria, che apre le braccia al mondo e diventa fermento di concordia per l’umanità”, rinnovando “il nostro impegno ad essere testimoni credibili del Vangelo in mezzo a una storia segnata da tensioni, ma anche da un vivo desiderio di pace e riconciliazione”.

Prosegue la nota: “Come pastori del Popolo di Dio del Cile, in questa data così significativa ribadiamo la nostra piena adesione filiale al Successore di Pietro, apprezzando che la sua voce di fronte ai conflitti del mondo scaturisca dal Vangelo di Gesù Cristo per l’edificazione del bene comune, la dignità delle persone e la pace tra le nazioni. Imploriamo il Signore affinché conceda a Papa Leone XIV il dono di una lunga vita e di un ministero fecondo”.

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