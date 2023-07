Spiritualità: Fondazione “S. Francesco di Paola” e Cec, prosegue il seminario di studi “Calabria teologica – Pensare e vivere la fede qui e ora”

Proseguono, presso il santuario di San Francesco di Paola, gli incontri con cadenza settimanale del seminario di studi “Calabria teologica – Pensare e vivere la fede qui e ora” promosso da Fondazione “S. Francesco di Paola” onlus e Conferenza episcopale calabra (Cec).

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 27 luglio e avrà come tema “Quale iniziazione alla fede cristiana?”; interverranno i teologi Michele Munno e Alex Talarico, a partire dal libro “Padrini e madrine. Storia, diritto, pastorale. Miscellanea sulla figura del padrino e della madrina per i sacramenti dell’Iniziazione cristiana” (Rubbettino), a cura di Michele Munno. Il 3 agosto si rifletterà su “C’è ancora spazio per il Dio di Gesù?” con le riflessioni dei teologi Francesco Cosentino e Roberto Oliva, a partire dal libro “Dio ai confini. La rivelazione di Dio nel tempo dell’irrilevanza Cristiana” (San Paolo) di Francesco Cosentino. “Quanto è potente la nonviolenza?” sarà la domanda al centro dell’incontro di giovedì 10 agosto al quale interverranno i teologi Frédéric Vermorel e Giovanni Mazzillo, a partire dal libro “Le due potenze. L’atomica e la non violenza” (La Meridiana) di Lanza del Vasto. Chiusura il 17 agosto con “Come essere umani nell’era del digitale?” e le riflessioni dei teologi Rocco Predoti e Salvatore Diodato, a partire dal libro “Identità dell’uomo digitale” (Cittadella) di Rocco Predoti.

Tutti gli incontri avranno inizio alle 21.30 per terminare verso le 23.