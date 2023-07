Diocesi: Siena, aperture straordinarie delle chiese di Santo Spirito e Sant’Agostino per il “Piano di valorizzazione 2023”

La diocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino ha disposto l’apertura delle chiese senesi di Santo Spirito e di Sant’Agostino, alle quali si aggiungono le chiese di Santa Maria delle Nevi e di Santa Maria degli Angeli di proprietà dello Stato, aderendo in questo modo all’iniziativa “Piano di valorizzazione 2023”, promossa dal ministero della Cultura tramite la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. “La chiesa di Santo Spirito, sorta come insediamento benedettino nel sec. XIV, è stata a lungo convento domenicano, fino alla metà del sec. XIX. All’interno, fra le numerose opere d’arte – si legge in un comunicato – conserva affreschi del Sodoma, sculture robbiane e legni policromi di Giacomo Cozzarelli, oltre alla trecentesca croce di Luca di Tommé”. La chiesa di Sant’Agostino “raccoglie uno dei più ricchi e singolari patrimoni storico-artistici della città, dal XIV al XVIII secolo, infatti tra le tante opere si può ammirare la Maestà di Ambrogio Lorenzetti nella Cappella Piccolomini o gli affreschi di Francesco di Giorgio nella Cappella Bichi, la Pala Chigi del Perugino e la tela di Rutilio Manetti raffigurante le tentazioni di Sant’Antonio e il diavolo con gli occhiali”. Sarà possibile visitare la chiesa di Santo Spirito nei giorni 29 luglio (16-20), 16 settembre (9-13) e 23 settembre (16-20), mentre la chiesa di Sant’Agostino il 5 agosto (9-13), 6 agosto (16- 20) e, in occasione delle “Giornate del patrimonio”, il 23 e 24 settembre dalle ore 9 alle ore 13.