Migranti: sbarcati in 49 a Castrignano del Capo. Caritas Ugento-Santa Maria di Leuca distribuisce acqua e generi di conforto

foto: Caritas

Questa mattina alle 6, in località Ciardo-San Gregorio, nel territorio del comune salentino di Castrignano del Capo, sono sbarcati 49 migranti, tra cui 7 donne e 6 bambini, di origine iraniana, curda e irachena. “Siamo stati avvisati dalla Guardia di finanza verso le 7 – dice don Lucio Pompeo Ciardo, direttore della Caritas diocesana di Ugento-Santa Maria di Leuca – per supportare le forze dell’ordine nelle prime fasi dell’accoglienza, dopo che già ieri sera un altro sbarco era avvenuto più a nord, presso Torre san Giovanni, il primo da dicembre scorso”. “Siamo intervenuti con i nostri operatori per portare acqua e qualche genere di conforto alle persone sbarcate, alcune delle quali erano arrivate a nuoto, mentre altre trasportate con un tender, probabilmente da una barca più grande – racconta -. Ora stiamo organizzando il loro trasporto presso il Centro di prima accoglienza di Otranto intitolato a don Tonino Bello, il vescovo di queste terre votate all’ospitalità e all’abbraccio degli ultimi”.