Gmg Lisbona: Biella, dal 3 al 6 agosto in cattedrale celebrazioni e incontri “per accompagnare i giovani delle nostre parrocchie”

“Lisbona chiama Biella – Per accompagnare i giovani delle nostre parrocchie alla Gmg”. Questo il titolo del programma di celebrazioni e incontri ospitati dal 3 al 6 agosto prossimi nella cattedrale di Biella, in contemporanea con la XXXVIII Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona.

Nelle serata di giovedì 3 e venerdì 4, dalle 20.30 preghiera del vespro, adorazione eucaristica ed eco delle parole di Papa Francesco ai giovani della Gmg. Sabato 5, sempre alle 20.30, sarà possibile seguire la veglia dei giovani con il Santo Padre grazie al collegamento in diretta dal “Campo da Graça” (Parque Tejo). Al termine adorazione eucaristica notturna che si concluderà alle 8 di domenica mattina con la benedizione eucaristica. Durante la giornata sono previste in cattedrale diverse celebrazioni eucaristiche come da orario festivo. Alle 16, poi, preghiera del vespro, adorazione eucaristica ed eco delle parole di Papa Francesco ai giovani della Giornata mondiale della gioventù.