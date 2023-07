Diocesi: Parma, domani alla Pieve di Tizzano “Saldare la Terra con il Cielo. Attualità del dialogo fra la Gaudium et Spes e la Costituzione Italiana”

“Saldare la Terra con il Cielo. Attualità del dialogo fra la Gaudium et Spes e la Costituzione Italiana”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma nel pomeriggio di domani, mercoledì 26 luglio, nella Pieve di Tizzano, in diocesi di Parma. L’appuntamento si svolgerà nell’ambito del ciclo “Conversazioni in canonica”, promosso dal Servizio ministeriale della Nuova parrocchia S. Pietro di Tizzano Val Parma in occasione del 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana. L’incontro, con la partecipazione del prefetto di Parma, Antonio Lucio Garufi, si aprirà alle 17.30 con i saluti di don Giovanni Orzi, vicario episcopale della Montagna e parroco della Nuova parrocchia S. Pietro di Tizzano, di Amilcare Bodria, sindaco di Tizzano Val Parma, e di Sabrina Alberini, presidente dell’Unione montana Appennino Parma Est. Al termine dell’incontro, condotto da Giuseppe La Pietra dell’Mcl Parma, il Servizio ministeriale della Nuova parrocchia di Tizzano consegnerà ai presenti copia della Costituzione e della Gaudium et Spes.