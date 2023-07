Diocesi: Chieti, mercoledì a San Valentino in Ac serata sulla pace con don Bignami a partire dalla figura e dagli scritti di don Primo Mazzolari

Una serata di riflessione e dialogo sulla pace, a partire dalla figura e dagli scritti di don Primo Mazzolari. È quella promossa dalla parrocchia di San Valentino in Abruzzo Citeriore (arcidiocesi di Chieti-Vasto) per mercoledì 26 luglio. Dalle 21, nel giardino della casa canonica, interverrà don Bruno Bignami, esperto conoscitore della figura di don Mazzolari ed attuale direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei. Don Bignami con don Umberto Zanaboni ha curato il volume “La pace. ‘Adesso o mai più’” con prefazione del card. Matteo Maria Zuppi.

“Figura profetica del primo Novecento”, viene ricordato in una nota, Mazzolari “ha anticipato alcune istanze teologiche e pastorali del Concilio Vaticano II come l’idea di una ‘Chiesa dei poveri’, quella della libertà religiosa e del pluralismo, l’attenzione al ‘dialogo con i lontani’ e altre idee che hanno segnato il ‘suo’ tempo. Particolarmente attivo in campo sociale, don Mazzolari ha lavorato strenuamente per la pace in un’Europa segnata dalle ideologie dittatoriali causa di violenza e di guerra”.

L’incontro sarà introdotto da don Rocco D’Orazio, parroco di San Valentino in Abruzzo Citeriore; don Emiliano Straccini, direttore dell’Ufficio diocesano del Turismo e tempo libero che ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa, presenterà “La figura di Primo Mazzolari”.