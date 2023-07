Giubileo 2025: Rai Vaticano, il 30 luglio puntata dedicata al rapporto tra giovani e anziani

Con Rai Vaticano prosegue l’avvicinamento al prossimo Anno Santo nella nuova puntata di “Giubileo 2025 – Pellegrini di speranza”, il programma di Stefano Ziantoni scritto con Nicola Vicenti in onda su Rai1 domenica 30 luglio, alle 24.40 e interamente dedicata al rapporto tra giovani e anziani. “Papa Francesco ci suggerisce una ricetta molto concreta – spiega Gabriella Gambino, sottosegretaria del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, a proposito della Giornata mondiale celebrata domenica 23 luglio –: è necessario sviluppare un’alleanza tra le generazioni, un’alleanza urgente più che mai in una società e in una umanità oggi segnata da guerre laceranti e da ferite davvero insanabili”. Un modello di come la terza età possa essere gestita e vissuta in modo creativo lo troviamo alle porte di Padova, presso la struttura “Civitas Vitae”, la città della vita, dove accanto agli anziani nelle residenze o nel polo sanitario troviamo un asilo nido, una scuola materna, un centro di riabilitazione per atleti disabili, e anche un palazzetto dello sport dove si allenano gli atleti paralimpici, nel segno di inclusione e solidarietà. Ancora nella puntata, la storia di Paolo Pugni e Franca Malagó, milanesi, due consulenti d’azienda che condividono il lavoro e il progetto di famiglia. Sposati, hanno tre figli, quattro nipoti (e un quinto in arrivo), ai quali cercano di comunicare insieme all’amore anche l’appartenenza alla Chiesa. Infine, uno dei più importanti fotografi degli ultimi 60 anni, inviato del periodico americano Life, Carlo Bavagnoli, racconta la sua esperienza di reporter durante il Concilio Vaticano II.