Diocesi: Rossano-Cariati, il 31 luglio al via i festeggiamenti della patrona Maria SS. Achiropita. Dopo il Covid torna la processione fino al mare

Dopo il periodo di restrizioni legate alla pandemia, torna nell’arcidiocesi di Rossano-Cariati la processione fino al mare dell’immagine di Maria SS. Achiropita, protettrice della diocesi. I festeggiamenti, come tradizione, si svolgeranno in agosto e con la processione si vogliono ricordare i quasi 10 anni dalla alluvione dell’agosto del 2015 che seminò distruzione in tutto l’area di Corigliano Rossano dove però ancora una volta, non si sono contate vittime. La processione si concluderà con la Messa presieduta dall’arcivescovo, mons. Maurizio Aloise, nella Piazza della Torre S. Angelo. Il programma delle celebrazioni prenderanno il via lunedì 31 luglio alle 21.30 con la “Serenata a Maria” – incontro di preghiera per l’intronizzazione del simulacro argenteo dell’Achiropita in Cattedrale. I canti sono a cura del Coro “I cantori dell’Achiropita” delle Parrocchie del Centro storico, diretto dal maestro Luigi Pignataro; con un intervento di don Pino Madeo, in un momento di musica-canto e preghiera. Il 12 agosto, invece, Festa diocesana dell’Achiropita con Celebrazione eucaristica presieduta da mons. Aloise con tutti i presbiteri dell’arcidiocesi. Partecipano le autorità militari del territorio e i sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio diocesano. Il 15 agosto, ancora, alle 10.30 Messa Pontificale presieduta dall’Arcivescovo con l’offerta dell’olio e l’accensione della lampada votiva da parte del Sindaco della città di Corigliano-Rossano Flavio Stasi.