Scout morta in Val Camonica: card. Cantoni (Como), “rinnovata fraternità e vicinanza solidale”

Messaggio di cordoglio da parte del vescovo di Como, card. Oscar Cantoni, per la morte di Chiara Rossetti, la scout del gruppo Como 3, colpita questa mattina da un albero, mentre dormiva in tenda, durante un nubifragio in Val Camonica, in provincia di Brescia, dove stava vivendo il campo estivo. Il vento forte ha provocato la caduta dell’albero sul campo. Il gruppo è stato portato nel palazzetto del comune di Corteno Golgi (Brescia). Questo il testo del messaggio del cardinale: “Partecipo con grande commozione al dolore della famiglia e a quello di tutti i ragazzi ed educatori del gruppo scout Como Terzo per la tragica morte della giovane Chiara durante il campo estivo a Corteno Golgi, a causa dei gravi episodi di maltempo delle ultime ore nei nostri territori. Mentre affido Chiara al Signore della Vita, invoco per tutti il dono della consolazione nella fede. Questa drammatico evento diventi per tutti occasione di rinnovata fraternità e di vicinanza solidale”.